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В Тюменской области производство минеральной воды увеличилось на 20,6 % по итогам 2022 года

Экономика, 16:46 19 января 2023

ochakovo.ru

Индекс производства напитков в Тюменской области по итогам 11 месяцев 2022 г. составил 101,3 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. Производство пива за этот же период выросло на 44,4 %, сообщает региональный департамент экономики.

Воды минеральной природной упакованной и питьевой упакованной за аналогичный период выросло на 20,6 %.

Основными производителями напитков в области являются АО "Бенат" и филиал Московского пиво-безалкогольного комбината "Очаково" в Тюмени.

АО "Бенат" – крупнейший в тюменском регионе производитель крепкого алкоголя. Предприятие работает с 1991 года. Ассортиментный портфель завода постоянно развивается, выпускаются новые торговые марки, обновленные продукты для локальных и федеральных рынков.

Тюменский завод "Очаково" работает в Тюмени с 2007 года и производит пиво и безалкогольные напитки.

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# питьевая вода , экономика

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