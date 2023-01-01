Черемшанская школа в Ишимском районе откроется после капремонта в сентябре

| Фото: Telegram-канал главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: Telegram-канал главы Ишимского района Сергея Ломовцева

Завершить капремонт Черемшанской средней общеобразовательной школы в Ишимском районе планируется к 1 сентября 2023 года. Работы здесь ведутся с октября 2022 года, сообщи в своем Telegram-канале глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

"В очередной раз проверил ход выполнения работ капитального ремонта в Черемшанской школе. В учреждении уже полностью выполнена разводка электропроводки, проводятся внутренние отделочные работы, также подрядчики приступили к ремонту фасада", - написал он.

В рамках капитального ремонта запланировано также благоустройство прилегающей территории. Здесь проведут озеленение, установят спортивную площадку и малые архитектурные формы.

Из областного бюджета на капитальный ремонт школы выделено более 150 млн рублей.