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В Тюменской области ежегодно создается 300 рабочих мест для стажировки граждан без опыта работы

Общество, 13:20 20 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Около 300 рабочих мест создается в Тюменской области ежегодно для стажировки граждан без опыта работы, сообщает информационный центр регионального правительства.

В 2022 году практические знания на производстве получили 302 человека, в том числе 87 выпускников вузов и ссузов; 172 человека, ищущих работу; 43 студента.

В программе стажировки молодых специалистов 77 работодателей сотрудничали со службой занятости. Молодые люди проходили стажировку по более чем 60 профессиям.

Для стажировки необходимо подать заявление через платформу "Работа России". Консультация — в отделениях Центра занятости и по телефону: 8 (3452) 42-62-48.

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# занятость , стажировка

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