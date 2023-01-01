В Тюменской области ежегодно создается 300 рабочих мест для стажировки граждан без опыта работы
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Около 300 рабочих мест создается в Тюменской области ежегодно для стажировки граждан без опыта работы, сообщает информационный центр регионального правительства.
В 2022 году практические знания на производстве получили 302 человека, в том числе 87 выпускников вузов и ссузов; 172 человека, ищущих работу; 43 студента.
В программе стажировки молодых специалистов 77 работодателей сотрудничали со службой занятости. Молодые люди проходили стажировку по более чем 60 профессиям.
Для стажировки необходимо подать заявление через платформу "Работа России". Консультация — в отделениях Центра занятости и по телефону: 8 (3452) 42-62-48.