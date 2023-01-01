Тюменских педагогов приглашают на онлайн-выставку информационных технологий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Педагогов дошкольных образовательных учреждений и школ Тюмени приглашают на онлайн-выставку "Я повышаю ИКТ-компетентность". Прием заявок стартует 23 января.

Мероприятие позволит обменяться ценным опытом и взять в работу новые практики по работе с детьми.

"Мы хотим развивать ИКТ-компетентность тюменских педагогов, чтобы они в своей работе применяли новые форматы и шли в ногу со временем. Поэтому и решили провести онлайн-выставку, чтобы объединить лучшие практики и показать профессиональное мастерство специалистов. После события создадим банк педагогических цифровых продуктов с открытым доступом, в котором появится более тысячи разработок", — рассказаласруководитель проекта "ICTека" Кристина Копотилова.

Специалисты могут заявиться в четырех номинациях. В направлении "Педагогическая находка" участникам необходимо представить обзор на электронные образовательные ресурсы: платформы, приложения, сайты, которые можно использовать для создания цифровых продуктов и применять в своей деятельности. В "Интерактивных игровых пособиях" нужно рассказать об онлайн-викторинах, квизах, играх, разработанных с помощью специальных программ.

В номинации "Онлайн мастер-класс" учителя поделятся видеозаписями тренингов по математической, читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности или уроков по креативному мышлению. В "Буктрейлерах" можно заявиться с мультфильмами, видеороликами, музыкальными клипами, рекламой, записями театральной постановки для повышения читательской грамотности детей по одному из треков — игровому, презентационному или анимационному.

Комсомольская правда - Тюмень напоминает, что проект цифровой экспериментальной площадки "ICTека" является победителем конкурса "Росмолодежь. Гранты. 2 сезон". Организаторы выиграли на его реализацию 370 тыс. рублей.