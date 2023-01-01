Десять школ искусств Тюменской области получат новое оборудование в 2023 году

| Фото: Детская школа искусств "Этюд" Тюмень во ВКонтакте | Фото: Детская школа искусств "Этюд" Тюмень во ВКонтакте

Десять детских школ искусств оснастят новым оборудованием в Тюменской области в 2023 году. На эти цели в рамках нацпроекта "Культура" из областного бюджета выделят 32 млн рублей, сообщает региональный департамент культуры.

Планируется приобрести более 190 музыкальных инструментов, оборудование, мебель, учебные и методические пособия и другое.

"Обновлению материальной базы детских школ искусств в Тюменской области уделяется особое внимание. За время действия нацпроекта 18 детских школ искусств оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами", - отметили в департаменте.

Всего в Тюменской области работают 28 детских школ искусств, они реализуют предпрофессиональные программы по 23 направлениям. В ДШИ обучаются более 22 тысяч человек.