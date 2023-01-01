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Потепление и снег ожидаются в Тюменской области к концу недели

Общество, 10:35 23 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От 2 до 13 градусов мороза ожидается в Тюменской области в ближайшую неделю, с 23 по 29 января. По данным центра Фобос, в начале периода в регионе будет прохладнее, а вероятность осадков невелика. Во второй половине недели Тюменскую область накроют снеговые тучи, а показания термометров повысятся.

В Тюмени 23 января днем ожидается ясная погода, днем до 10 градусов мороза, давление выше нормы. Ближайшей ночью ясная погода и минус 14 градусов. Скорость западного ветра составит 3 метра в секунду.

24 января в течение суток на фоне повышенного атмосферного давления ожидается ясная погода. Днем синоптики прогнозируют минус 8 градусов, ночью – минус 13. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.

25 января в течение дня температура воздуха достигнет минус 6 градусов, ночью понизится до минус 9. Ожидается также переменная облачность и юго-западный ветер со скоростью 6 метров в секунду.

26 января синоптики прогнозируют небольшой снег, возможен туман и сильный западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха повысится до 2 градусов мороза, ночная составит минус 7.

27 января ветер стихнет до 5 метров в секунду, вероятность осадков сохранится. Днем столбики термометров покажут минус 2, ночью – минус 7 градусов.

В выходные дни, 28 и 29 января, на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью и днем ожидается от 5 до 10 градусов ниже ноля. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2 метра в секунду.

Любовь Голышева

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