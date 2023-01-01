Самый объемный документ архива тюменского Росреестра содержит более 33 тыс. листов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Самый объемный документ, находящийся на хранении в архиве управления Росреестра по Тюменской области, содержит 33 тыс. 800 листов формата А3. Это представленный на государственной регистрацию, разделительный баланс ОАО "Тюменьэнерго".

Самые маленькие по объему документы ГФДЗ (государственного фонда данных землеустройства) – это подготовленные в 1990-х годах планы земель колхозов и совхозов, а также планы земель населенных пунктов, отображенные на 1 листе.

Самый старый документ, представленный на государственную регистрацию права и находящийся на хранении в архиве, датируется 1901 годом. Это выписка из Книги Тюменской городской управы о разрешении построек. Текст выписки написан старославянским языком, содержащим букву "ять".

Об интересных фактах архива реестровых дел управление Росреестра по Тюменской области рассказывает в год своего 15-летия.

Площадь, занимаемая архивами реестровых дел, сообщает пресс-служба управления, составляет 4 тыс. кв. метров. В среднем за год поступает около 28 тыс. запросов на предоставлении копий документов из архива.

С заявлениями о предоставлении копий документов в основном обращаются нотариусы (42%) и физические лица (33%) от общего количества поступающих запросов.

Общее количество находящихся на хранении реестровых дел составляет 2 млн 752 тыс. 122 единицы.

По состоянию на 1 января 2023 в рамках цифровизации деятельности в электронный вид переведено 70,2% реестровых дел.