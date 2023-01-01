Собранные у тюменцев новогодние ели передали зоопарку

| Фото: Тюменское отделение "Молодой гвардии" | Фото: Тюменское отделение "Молодой гвардии"

Собранные у жителей Тюмени хвойные деревья передали на корм животным в тюменский зоопарк. За время акции "Вторая жизнь елке" экомобиль объехал все административные округа города.

"Акцию "Вторая жизнь елке" наша команда реализует третий год. Благодаря неравнодушным тюменцам нам удалось собрать десятки деревьев на корм животным. Мы благодарим всех, кто ответственно подошёл к утилизации новогоднего украшения и не выкинул дерево на улицу", — прокомментировал координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

К акции присоединились муниципалитеты. До 24 января жители Казанского района могут сдать хвойное дерево без мишуры и других новогодних украшений на переработку. Для этого нужно связаться с организаторами по номеру телефона: 8-922-471-87-08.