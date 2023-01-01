  • 23 января 202323.01.2023понедельник
  • USD68,6656
    EUR74,3434
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Собранные у тюменцев новогодние ели передали зоопарку

Общество, 15:46 23 января 2023

Тюменское отделение "Молодой гвардии" | Фото: Тюменское отделение "Молодой гвардии"

Собранные у жителей Тюмени хвойные деревья передали на корм животным в тюменский зоопарк. За время акции "Вторая жизнь елке" экомобиль объехал все административные округа города.

"Акцию "Вторая жизнь елке" наша команда реализует третий год. Благодаря неравнодушным тюменцам нам удалось собрать десятки деревьев на корм животным. Мы благодарим всех, кто ответственно подошёл к утилизации новогоднего украшения и не выкинул дерево на улицу", — прокомментировал координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

К акции присоединились муниципалитеты. До 24 января жители Казанского района могут сдать хвойное дерево без мишуры и других новогодних украшений на переработку. Для этого нужно связаться с организаторами по номеру телефона: 8-922-471-87-08.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# елки , Молодая гвардия , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:04 23.01.2023Более 80 социально значимых услуг в Тюменской области переведены в электронный вид
16:31 23.01.2023Более 250 школьников Тюменской области побывали на Дне открытых дверей в аграрном университете
16:19 23.01.2023Новогоднее оформление на улицах ЦАО Тюмени демонтируют к 1 февраля
15:46 23.01.2023Собранные у тюменцев новогодние ели передали зоопарку