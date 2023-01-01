Тюменский гимн саперной роты уже поют ребята на передовой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальная военная операция рождает не только новых героев, но и новые песни. К примеру, ко Дню инженерных войск России был написан гимн саперной роты. О том, как это произошло, корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал тюменский музыкант Артём Ткачук.

Началось с того, что Артёму передали текст для песни от Дмитрия Дрыжука с позывным "Внучок". Он написал его, когда ехал вместе с сослуживцами – бойцами саперного батальона, мобилизованными из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, в зону СВО.

"Я проникся искренностью слов, написал музыку, исполнил получившуюся песню под гитару, записал на телефонный диктофон и отправил ребятам. К песне подобрали визуальный ряд. Так родился гимн саперной роты", - рассказал Ткачук.

По словам музыканта, на награждении ветеранов инженерных войск и действующих военнослужащих ОМОНа и Росгвардии в Тюменской областной думе 23 января, он исполнил для них в подарок эту песню.

После мероприятия участники церемонии рассказали Артёму Ткачуку, что гимн саперной роты, оказывается, уже разошелся среди бойцов в зоне проведения СВО, в том числе на передовой. Ребята поют ее под гитару, подбирают аккорды.

Видеоряд: министерство обороны РФ.

Инна Кондрашкина