Тюменка через Интернет заказала гашишное масло

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительницу Тюмени, заказавшую через Интернет гашишное масло, задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК Российской Федерации, сообщает УМВД Тюменской области.

На парковке торгового центра по ул. Алебашевская у местной жительницы 1995 года рождения в присутствии понятых в рюкзаке правоохранители изъяли две пластиковых емкости с жидкостью.

Женщина пояснила оперативникам, что наркотическое вещество она заказала для личного использования. Экспертиза установила, что изъятое является гашишным маслом массой более 8 гр.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.