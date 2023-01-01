Тюменка через Интернет заказала гашишное масло
Жительницу Тюмени, заказавшую через Интернет гашишное масло, задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК Российской Федерации, сообщает УМВД Тюменской области.
На парковке торгового центра по ул. Алебашевская у местной жительницы 1995 года рождения в присутствии понятых в рюкзаке правоохранители изъяли две пластиковых емкости с жидкостью.
Женщина пояснила оперативникам, что наркотическое вещество она заказала для личного использования. Экспертиза установила, что изъятое является гашишным маслом массой более 8 гр.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.