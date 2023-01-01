  • 24 января 202324.01.2023вторник
  • USD68,6288
    EUR74,7307
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменка через Интернет заказала гашишное масло

Происшествия, 15:24 24 января 2023

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительницу Тюмени, заказавшую через Интернет гашишное масло, задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК Российской Федерации, сообщает УМВД Тюменской области.

На парковке торгового центра по ул. Алебашевская у местной жительницы 1995 года рождения в присутствии понятых в рюкзаке правоохранители изъяли две пластиковых емкости с жидкостью.

Женщина пояснила оперативникам, что наркотическое вещество она заказала для личного использования. Экспертиза установила, что изъятое является гашишным маслом массой более 8 гр.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 24.01.2023Тюменка через Интернет заказала гашишное масло
12:16 24.01.2023Директор финансовой пирамиды похитил у тюменцев 61 миллион рублей
10:57 24.01.2023В Тюменской области тракториста с поддельным удостоверением ограничили в свободе
22:07 23.01.2023В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадали врач и фельдшер