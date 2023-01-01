Тюменские студенты и школьники могут поучаствовать в конкурсе open source проектов

| Фото: сообщество "Тюменский индустриальный университет | ТИУ" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Тюменский индустриальный университет | ТИУ" во ВКонтакте

Принять участие во Всероссийском конкурсе open source проектов могут студенты и школьники из Тюменской области. Сначала участникам предстоит пройти специальное обучение, затем показать свое мастерство в интеллектуальном состязании, сообщает региональный департамент информатизации.

Для подготовки к подаче заявки на конкурс предусмотрен акслератор. Он представляет собой цикл вебинаров, митапов и рассылок с инструкциями по доработке и публикации проекта. Его участникам помогут в разработке и публикации собственного проекта.

Прием заявок на конкурс от школьников старше 14 лет, студентов колледжей, техникумов и вузов стартует 30 января на сайте и продлится до 24 марта. Участникам необходимо выбрать одно или несколько направлений - создатели, контрибьюторы, внедрение, предложить решение проблем, описанных в проектах других участников конкурса.

Школьники, победившие в конкурсе, получат до 10 баллов к результатам ЕГЭ. Лучшие участники пройдут стажировки в крупных IT-компаниях.