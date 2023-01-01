900 пациенток прошли исследования на новом аппарате УЗИ в тюменской поликлинике № 8

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

900 пациенток прошли исследования на новом аппарате УЗИ "Рhilips CX50" в тюменской поликлинике № 8 в январе. Он позволяет запечатлеть результат исследования на носителе – бумажном или электронном, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Будущим мамам очень нравится возможность распечатывать на бумаге изображение, выводимое на экран во время скрининга. Многие из них просят распечатать им первое "фото" малыша", - отметила заведующая женской консультацией ГП № 8 Наталья Горева.

Распечатка результата – это не только приятный бонус, но и необходимость, так как некоторым пациенткам может потребоваться консультация смежных специалистов. По данным заведующей, в январе с помощью медтехники было подтверждено четыре случая новообразований молочных желез.

"Причем в половине из них маммография не смогла прояснить ситуацию, помогло только УЗИ, – рассказала Наталья Горева. – В данный момент все пациентки уже начали проходить лечение".

Кроме этого прибор бережет здоровье не только пациентов, но и медиков. По словам врача, поработав на новом аппарате около месяца, она заметила разницу. За счет более отчетливой передачи изображения глаза меньше напрягаются, а значит работа идет быстрее и лучше.

Добавим, приобретение аппарата УЗИ стало возможным в конце прошлого года благодаря национальному проекту "Здравоохранение".