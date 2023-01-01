Тюменка и житель Казахстана привезли в областной центр килограмм синтетического наркотика

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За сбыт более килограмма наркотиков в Тюмени будут судить местную жительницу и гражданина Казахстана. Как сообщает региональная прокуратура, обвиняемые арендовали дом в Тугулымском районе Свердловской области, получили от соучастников инструкции, а также приобрели необходимое оборудование, ингредиенты.

С 29 января по 7 февраля 2022 года злоумышленники изготовили более килограмма синтетических наркотиков, прибыли с ними в Тюмень, где их задержали сотрудники полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении неустановленных соучастников выделены в отдельное производство.