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Тюменка и житель Казахстана привезли в областной центр килограмм синтетического наркотика

Происшествия, 11:41 26 января 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За сбыт более килограмма наркотиков в Тюмени будут судить местную жительницу и гражданина Казахстана. Как сообщает региональная прокуратура, обвиняемые арендовали дом в Тугулымском районе Свердловской области, получили от соучастников инструкции, а также приобрели необходимое оборудование, ингредиенты.

С 29 января по 7 февраля 2022 года злоумышленники изготовили более килограмма синтетических наркотиков, прибыли с ними в Тюмень, где их задержали сотрудники полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении неустановленных соучастников выделены в отдельное производство.

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