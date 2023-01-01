13 учеников тюменской ФМШ вышли в финал Всесибирской олимпиады по химии

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Пятеро учеников Физико-математической школы Тюменской области признаны победителями и восемь – призерами Всесибирской олимпиады по химии. Они получили право участвовать в финале олимпиады 23 февраля, сообщает школа.

Всесибирская олимпиада школьников - это масштабная образовательная олимпиада, которая ежегодно собирает тысячи участников для проверки своих сил и знаний по математике, физике, информатике, химии и биологии. Это олимпиада первого уровня, входящая в перечень РСОШ. Она проводится в два этапа: отборочный и заключительный.

Начальный этап стартовал на более чем 50 площадках России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Призовые места в олимпиаде дают право выпускникам на льготы при поступлении в вузы, в том числе без вступительных испытаний.