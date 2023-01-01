  • 26 января 202326.01.2023четверг
  • USD68,9573
    EUR74,9564
  • В Тюмени -5..-7 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

13 учеников тюменской ФМШ вышли в финал Всесибирской олимпиады по химии

Общество, 17:35 26 января 2023

vk.com/fmschool72

Пятеро учеников Физико-математической школы Тюменской области признаны победителями и восемь – призерами Всесибирской олимпиады по химии. Они получили право участвовать в финале олимпиады 23 февраля, сообщает школа.

Всесибирская олимпиада школьников - это масштабная образовательная олимпиада, которая ежегодно собирает тысячи участников для проверки своих сил и знаний по математике, физике, информатике, химии и биологии. Это олимпиада первого уровня, входящая в перечень РСОШ. Она проводится в два этапа: отборочный и заключительный.

Начальный этап стартовал на более чем 50 площадках России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Призовые места в олимпиаде дают право выпускникам на льготы при поступлении в вузы, в том числе без вступительных испытаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# олимпиада школьников , Физико-математическая школа Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:57 26.01.2023Мониторинг качества школьного питания проведут в Тюменском районе в феврале
17:57 26.01.202327 января - события дня
17:52 26.01.2023Более 18 тыс. жителей сельских поселений в Тюменской области воспользовались услугами мобильных бригад
17:35 26.01.202313 учеников тюменской ФМШ вышли в финал Всесибирской олимпиады по химии