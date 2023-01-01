Тюменская область присоединилась к марафону "14 дней в Движении"

| Фото: РДДМ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: РДДМ Тюменской области во ВКонтакте

Тюменская область присоединилась ко всероссийскому марафону "14 дней в Движении". Мероприятие, организованное Российским движением детей и молодежи, стартовало 27 января и продлится до 10 февраля.

В течение двух недель подростков ждут ежедневные видеоуроки от победителей международных олимпиад, юных авторов проектов и инициатив, участников телепроектов и подростков, награжденных медалями "За проявленное мужество". Также участникам марафона предстоит выполнить несложные задания.

"Суть марафона в том, чтобы в интерактивной форме познакомить подростков с новым движением – его миссией, целями и направлениями. Принять участие в мероприятии могут дети в возрасте от 14 до 17 лет. Выполнив все задания, они получат полное представление о деятельности нового движения, способах присоединения к нему и смогут определиться с желаемым направлением", - рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" медиакоординатор РДДМ в Тюменской области Владислав Мухин.

Так, в первый день марафона ребят ждет урок о том, что такое быть первым, кто такие первооткрыватели, какова миссия "Движения первых" и кто может принимать в нем участие. Для школьников выступят финалисты проекта "Голос. Дети" Ярослава Дегтярева, Сергей и Александр Филины, олимпийская чемпионка Виктория Листунова и авторы добровольческого проекта "Сказки для жизни" Платон и Маргарита Мерсияновы.

В следующие 12 дней уроки посвятят каждому из 12 направлений работы Российского движения детей и молодежи, а в финальном видеоуроке расскажут о том, как открыть первичное отделение РДДМ в своей школе.

Принять участие в марафоне можно в один клик, для этого нужно отсканировать QR-код или перейти по ссылке.

| Фото: РДДМ | Фото: РДДМ

600 самых активных участников получат награды. Топ-100 победителей пригласят на университетскую смену "Движения первых". Участникам, занявшим 101-200 места, подарят брендированный худи "Движения первых", за 201-300 места - рюкзак, а за 301-400 места - мягкую игрушку. За 401-500 места организаторы вручат поясные сумки "Движения первых", за 501-600 - кружку.

Добавим, уточнить подробную информацию об участии в марафоне можно в официальной группе РДДМ Тюменской области во ВКонтакте.

Любовь Голышева