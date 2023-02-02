В Тюмени снимут пост-хоррор о проблеме непонимания родителей и подростков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фильм в жанре пост-хоррор с социальным подтекстом под названием "Незримое" снимут в Тюмени. По словам создателей короткометражной ленты, с помощью этой работы они хотят обратить внимание на проблему непонимания между родителями и детьми.

"Незримое" расскажет о трудном подростке-девушке, которая не в ладах со своими родителями. После очередной ссоры с ними она начинает замечать у себя в доме некую незримую силу, от которой не может скрыться.

"Фильм будет снят в жанре пост-хоррор — современный и популярный сейчас в мире жанр, в котором упор делается не на попытку напугать зрителя какими-то простыми способами, а погрузить его в атмосферу, через которую будет раскрываться смысловая нагрузка фильма. Чтобы через него раскрыть социальный подтекст непонимания родителей и подростков. Сама форма повествования фильма у нас будет визуализировать и исследовать эту проблематику", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" режиссер Владимир Мотырев.

Авторы идеи считают, что это актуальная тема. Даже на этапе кастинга на главную роль многие актрисы говорили, что им очень знакома ситуация непростых взаимоотношений с родителями.

На данный момент создатели киноленты находятся на активном этапе препродакшна фильма. После кастинга определились с исполнительницей главной роли. Ей станет 16-летняя Лидия Шепелевич, для которой эта работа станет дебютной. Помимо нее в истории будут задействованы актеры-родители.

"Сейчас мы прорабатываем все визуальные составляющие с оператором, создаем образ персонажа с костюмером и гримером, декорируем локацию — современный загородный дом, который нам предоставили наши партнеры из "Финской улочки". Проводим репетиции и многое другое. Сами съемки пройдут уже на следующей неделе — 9 и 10 февраля", — добавил режиссер.

Ожидается, что продолжительность фильма составит 10-15 минут. После съемок создатели активно включатся в постпродакшн проекта. Они хотят завершить его уже в начале марта. В планах организовать закрытую премьеру фильма на большом экране. Затем работу отправят на фестивали.

"Надеемся донести этот проект как можно большему количеству зрителей. И, возможно, даже в дальнейшем в случае успеха выйти с этой историей на съемки полнометражного фильма по мотивам", — заключил Владимир Мотырев.

Инна Пахомова