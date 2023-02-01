От тюменской молодежи ждут заявок на международную олимпиаду "IT-Планета-2023"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовала регистрация на XIV международную олимпиаду по информационным технологиям "IT-Планета-2023". Прием заявок продлится до 28 февраля. Участниками могут стать студенты и выпускники в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Конкурсная программа состоит из 16 направлений: по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3D-моделированию, информационной безопасности, разработке мобильных приложений и другим направлениям.

В 2023 году участвовать в олимпиаде могут не только ИТ-специалисты, но и пользователи ИТ-решений. Учредителями и партнерами выступили такие отечественные образовательные и коммерческие организации, как "РОББО", ГК "Астра", фирма "1С", "РЕД СОФТ", ROBIN, Postgres Professional, iSpring, Varwin, Simbirsoft, "Моризо Диджитал", САФУ им. М.В. Ломоносова, "ГЭНДАЛЬФ", "ИНИС", GENESIS DIGITAL, "Ключевой кадр", а также Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук.

В рамках соревнований пройдет онлайн-школа, где участники познакомятся и разберутся в тонкостях работы с перспективными технологиями, применяемыми в различных отраслях экономики.

После завершения регистрации начнется отборочный этап, который продлится до 30 апреля в онлайн формате. Финал пройдет очно с 26 по 29 мая.