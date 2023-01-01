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В Тюмени 40 юношей и девушек получат знаки отличия за достижения в творчестве и спорте

Общество, 10:57 31 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40 юных тюменцев получат знаки отличия "Участник региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области" 31 января. Церемония начнется в центре "Грант" в 15 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Почетный знак получат ребята, добившиеся значительных успехов в творчестве, художественной деятельности, спорте.

Отметим, что знак отличия утвердили в 2022 году для совершенствования системы выявления и поддержки талантов. За прошедший год в региональную базу были внесены имена 1 тыс. 700 талантливых юных тюменцев.

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# талантливая молодежь

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