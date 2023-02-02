В Ноябрьске пресечен незаконный межрегиональный канал поставки наркотиков

| Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области | Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

В Ноябрьске пресечен незаконный межрегиональный канал поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 830 грамм синтетических наркотических средств.

"РУФСБ России по Тюменской области совместно с УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу установлена причастность гражданина России к организации межрегионального канала поставки наркотических средств. По версии следствия, указанный гражданин, действуя в составе организованной группы из корыстной заинтересованности планировал осуществлять сбыт наркотических средств на территории региона", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность лица пресечена. Следственный отдел МВД России по г. Ноябрьску возбудил и расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере).

| Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области | Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

"Изъятие из незаконного оборота такой крупной партии наркотических средств - это, безусловно, положительно скажется на общей обстановке. Чем меньше у зависимых людей возможности приобрести такие средства, тем лучше. Борьба с наркопреступностью - перекрытие каналов поставки, задержание наркоторговцев, курьеров и всех пособников таких преступлений - ведется постоянно и тщательно", - считает эксперт.

О случаях распространения наркотиков жители могут сообщать на телефон доверия регионального управления ФСБ России по Тюменской области: 8(3452) 46-89-45.