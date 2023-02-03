В Тюменской области за нарушения выгула питомцев будут штрафовать

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области, не соблюдающих требования к содержанию и выгулу домашних животных, будут штрафовать.

Региональное управление ветеринарии, сообщает информационный центр правительства Тюменской области, готовит проект закона о внесении изменений в областной кодекс об административной ответственности.

Дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу, определены постановлением правительства Тюменской области от 23 января 2023 года.

Владельцы домашних животных обязаны учитывать права и интересы соседей, не допускать загрязнения общего имущества в многоквартирном доме, пресекать проявление агрессии животного, вести до разрешенного места выгула собак выше 20 см в холке на поводке и наморднике.

Запрещается выгул крупных собак из перечня особо опасных детьми до 14 лет, выгул одним человеком более двух крупных собак, выгул собак лицами в состоянии опьянения, содержание животных в общих помещениях дома, самовыгул собак.

Контроль за соблюдением правил содержания домашних животных будет осуществлять управление ветеринарии на основании обращений граждан и выездных обследований.

Жители Тюменской области, заметившие нарушение требований, могут направить обращение: в электронном виде через портал или госуслуги, а также

письмом в адрес управления: 625041, г. Тюмень, ул. Институтская, д. 2, корп. 1.