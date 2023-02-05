Более 50 предметов мебели и графики представят на выставке в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Стулья, Господа!" открывается в Тобольске во Дворце Наместника 5 февраля в 15 часов.

Героем выставки станет стул, который предстанет пред гостями в разных амплуа: стул исторический и персональный, стул в искусстве, стул как театральная бутафория. Это позволит увидеть грани непривычных смыслов, заключенных в образе такого обыденного предмета, сообщает администрация Тобольска.

"Эволюция образа одного из самых прозаичных предметов повседневности раскрывается в экспозиции, которая объединила более 50 предметов мебели, живописи и графики. Персональные, садовые, профессиональные, детские, в стиле ампир, модерн, венские – посетители музея увидят настоящие произведения столярного и дизайнерского искусства из коллекции Тобольского музея-заповедника", - отметили организаторы.

Выставка "Стулья, Господа!" продолжит свою работу до 13 марта.