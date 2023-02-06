В Тюменской области единое пособие назначено на 36 тысяч детей и 844 беременных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единое пособие назначено родителям 36 тыс. детей и 844 беременным женщинам в Тюменской области в январе. В общем объеме за прошедший месяц 19 тыс. семей перечислено более 424 млн рублей, сообщает Социальной фонд России в Тюменской области.

Выплаты назначаются на основании заявлений, поданных через портал Госуслуг. Все необходимые сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и, таким образом, оформить выплату сразу на каждого ребенка, уточнили в ведомстве.

Отметим, что единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. Две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, а также от трех до восьми и от восьми до 17 лет. И ежемесячное пособие беременным женщинам.

Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Перейти на единое пособие родители могут в любой момент.

С начала года Социальный фонд Тюменской области одобрил выплаты на 589 первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца 2022 г. Сумма выплат в Тюменской области родителям составила 7,6 млн рублей.