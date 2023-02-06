Скульптуру "Восход над горой" установят у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Металлическую скульптуру "Восход над горой" высотой 3,5 метра уральского художника Красила Макара установят у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 9 февраля в 15 часов, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

"В объекте, который появится у "Конторы пароходства", есть соответствующее поэтическое послание: "На вершине горы выросла ягода восхода. Я стою у подножия и вижу, как в утреннем свете меняются формы и цвета. Черная гора становится темно-синей, небо – выше, туман исчезает". Смотрится это очень эффектно. Скульптура высотой 3,5 метра станет визуальным маркером места и, будем надеяться, понравится горожанам", — поделился куратор спецпроекта Владимир Селезнев.

Ранее Красил Макар выиграл премию Сергея Курехина в номинации "Искусство в общественном пространстве" в 2020 году. Картины художника хранятся в фонде Музея изобразительных искусств в Екатеринбурге. Также они стали частью выставки в Италии в январе 2023 года.

Скульптура "Восход над горой" — вторая работа Красила Макара в Тюмени. Первая появилась летом 2022 года во время проекта паблик-арта "Морфология улиц" — "Сады первых этажей" по адресу: ул. Челюскинцев, 5.

Работа "Восход над горой" — часть зимнего спецпроекта "Морфологии улиц", который реализуется при поддержке программы "Родные города" компании "Газпром нефть". Это пятый арт-объект, который появился в Тюмени в рамках зимнего сезона проекта паблик-арта "Морфология улиц". Горожане уже познакомились с работами Артема Долгих и Александры Мельниковой из Тюмени, тюменской арт-группы НИИ Собачьих дел, Sobachia Kartoha из Екатеринбурга, рисунком "Ледяные опоры" тюменского художника Андрея Снега на мосту по ул. Пермякова. Организаторы с помощью жителей Тюмени определили тему, которая объединяет всю серию арт-объектов, — "Холодно, холодно, теплее". Познакомиться с работами зимнего сезона "Морфологии улиц" можно во время прогулки по новому маршруту в Telegram-боте "Гид “Конторы”".