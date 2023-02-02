Арт-объект от художника из Екатеринбурга появится у "Конторы пароходства" в Тюмени

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Новая работа екатеринбургского художника Красил Макар пополнит серию зимних арт-объектов у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени.

Об это сообщается в Telegram-канале фестиваля уличного искусства "Морфология улиц". Там опубликовано видео, на котором уральский художник запечатлен за работой.

"Работа пока в производстве, но совсем скоро мы установим ее у "Конторы". Это будет большой арт-объект", — сообщили в пресс-службе мультицентра, не раскрывая подробностей.

Известно, что Красил Макар создает работу специально для Тюмени. В качестве материала он использует металл.

Серия арт-объектов от современных художников — зимний спецпроект "Морфологии улиц", реализуемый при поддержке программы "Родные музеи" компании "Газпром нефть". Ранее организаторы с участием жителей Тюмени определили тему, которая объединит работы, — "Холодно, холодно, теплее".

Участников для зимнего спецпроекта подбирал куратор — художник, живущий и работающий в Екатеринбурге, Владимир Селезнев. В их числе — мастера из Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Из серии зимних арт-объектов уже готовы работы Артема Долгих и Александры Мельниковой из Тюмени, тюменской арт-группы "НИИ собачьих дел", Sobachia Kartoha из Екатеринбурга, а также рисунок "Ледяные опоры" от тюменского художника Андрея Снега на мосту по ул. Пермякова.

Инна Пахомова