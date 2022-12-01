Светящиеся картины и ветрозависимая печь появились у "Конторы пароходства"

| Фото: vk.com/streetmorphology | Фото: vk.com/streetmorphology

Светящиеся картины и ветрозависимая печь появились у "Конторы пароходства" на набережной Туры в Тюмени. Художники создали эти работы в рамках зимнего сезона проекта паблик-арта "Морфология улиц".

Окна веранды "Конторы пароходства" украшают светящиеся работы Артема Долгих, которые объединены общим названием "Засвет". По его словам, свет не имеет формы, но он первооснова нашего видения.

"В этих работах, как бы легкомысленны они ни были, есть опыт придания свету формы. Какую бы мы ни имели форму, свет присутствует в каждом из нас, и этим светом мы можем делиться и обогревать окружающих, — так описывает свою работу автор.

Модель несложной ветрозависимой печи "Душегрейка" с "альтернативными источниками питания для внимательного вслушивания самых тихих голосов собственной души" установлена непосредственно у "Конторы пароходства". Ее создала арт-группа "НИИ Собачьих дел" Константина Рослякова и Лады Ладной.

"В центральных органах, отвечающих за номинальную принадлежность человека к определенному сообществу, голоса нашей неповторимой души могут обрести свой окончательный и громкий резонанс. Этим и заняты заводимые духом "Душегрейки" частота и скорость процесса закалки наших чувств, — так описывают свою работу Константин Росляков и Лада Ладная.

| Фото: vk.com/streetmorphology | Фото: vk.com/streetmorphology

Также во время зимнего сезона "Морфологии улиц" в Тюмени появятся арт-объекты от Владимира Абиха из Санкт-Петербурга, Александры Мельниковой из Тюмени, Елизаветы Нестеровой (Sobachia Kartoha) и Красил Макара из Екатеринбурга, сообщает "КП-Тюмень".