  • 7 февраля 20237.02.2023вторник
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 9,5 тысяч человек посетили выставку "Три эпохи Марка Шагала" в Тюмени

Общество, 15:08 07 февраля 2023

со страницы Елены Майер | Фото: со страницы Елены Майер

9,5 тыc. человек посетили выставку "Три эпохи Марка Шагала", открытую в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени, с момента открытия. По решению коллекционера Павла Башмакова и в виду ее популярности решено продлить работу выставки до 26 февраля, а не так как ранее было задумано - до 5 февраля.

"За пять месяцев выставка отмечена колоссальным успехом, тем более что посетители могли не только насладиться работами мастера, но и побывать на экскурсии или лектории по творчеству художника. Выставка пользуется популярностью, как у взрослых людей, так и у молодежи. 1257 молодых людей ее посетили благодаря Пушкинской карте", — написала на своей странице во ВКонтакте директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Экспозиция коллекционера Павла Башмакова включает 120 подлинных работ Марка Шагала трех периодов творчества. После Тюмени выставку представят в Челябинске.

Также в музее им. И.Я. Словцова продолжает работу бесплатная выставка пленэрной живописи Александра Васильева "Иду навстречу солнцу", открытая в конце 2022 года. Ее посетили уже почти 7 тыс. человек. Экспозиция будет доступна к просмотру ровно две недели.

Здесь же, в музее на выставке "Грани таланта" можно познакомиться с творчеством тюменского художника и скульптора Николая Распопова. Экспозиция привлекла более 3,5 тыс. тюменцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , искусство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 07.02.2023Дмитрий Антипов: Строительство коллектора на ул. Федюнинского – вопрос областного значения
17:09 07.02.2023Выставка о молодых ученых откроется в Тюменском индустриальном университете
16:58 07.02.2023Онлайн-бакалавриат по разработке IT-продуктов откроют в ТюмГУ
16:36 07.02.2023В Тобольске будут обучать специалистов по цифровой электроэнергетике