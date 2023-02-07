Более 9,5 тысяч человек посетили выставку "Три эпохи Марка Шагала" в Тюмени

| Фото: со страницы Елены Майер | Фото: со страницы Елены Майер

9,5 тыc. человек посетили выставку "Три эпохи Марка Шагала", открытую в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени, с момента открытия. По решению коллекционера Павла Башмакова и в виду ее популярности решено продлить работу выставки до 26 февраля, а не так как ранее было задумано - до 5 февраля.

"За пять месяцев выставка отмечена колоссальным успехом, тем более что посетители могли не только насладиться работами мастера, но и побывать на экскурсии или лектории по творчеству художника. Выставка пользуется популярностью, как у взрослых людей, так и у молодежи. 1257 молодых людей ее посетили благодаря Пушкинской карте", — написала на своей странице во ВКонтакте директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Экспозиция коллекционера Павла Башмакова включает 120 подлинных работ Марка Шагала трех периодов творчества. После Тюмени выставку представят в Челябинске.

Также в музее им. И.Я. Словцова продолжает работу бесплатная выставка пленэрной живописи Александра Васильева "Иду навстречу солнцу", открытая в конце 2022 года. Ее посетили уже почти 7 тыс. человек. Экспозиция будет доступна к просмотру ровно две недели.

Здесь же, в музее на выставке "Грани таланта" можно познакомиться с творчеством тюменского художника и скульптора Николая Распопова. Экспозиция привлекла более 3,5 тыс. тюменцев.