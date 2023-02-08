Создатель фольклорного ансамбля "Росстань" Лилия Дёмина отмечает юбилей

| Фото: МАУК «ЦКиТ «Тюмень» | Фото: МАУК «ЦКиТ «Тюмень»

Создатель фольклорного ансамбля "Росстань" Лилия Дёмина отмечает юбилей. Быть главой творческого коллектива, по оценке участников ансамбля, - непростая задача.

"Но вы с ней справляетесь "на отлично". Более 30-ти лет мы вместе, и годы рядом с вами, несомненно, лучшие в нашей жизни, - написали они ВКонтакте. - Ваша целеустремленность — ориентир для многих. Никогда не теряйте своих лидерских качеств и той неиссякаемой энергии, которая исходит от вас ежеминутно, а мы всегда вас поддержим".

Фольклорный ансамбль "Росстань" — лауреат всероссийских и международных фестивалей, создан в 1990 году на базе фольклорного отделения Тюменского училища искусств под руководством Лилии Деминой. В январе 2022 года школа фольклора "Росстань" приобрела статус культурного бренда Тюменской области и вошла в "Топ-100 лучших креативных практик", стала настоящим арт-кластером региона. Руководитель ансамбля - доктор культурологии, доцент, директор факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института искусств и культуры Лилия Дёмина.

С 1986 года под ее руководством проведено 59 экспедиций по Тюменской области и собраны ценнейшие материалы традиционной культуры: музыкальные, инструментальные, танцевальные и некоторые образцы декоративно-прикладного творчества. За 30-летнюю историю ансамбль "Росстань" представлял региональную традиционную народную культуру в различных регионах России и 23 странах мира.

Лилия Дёмина, по словам первого заместителя председателя облдумы, главы фракции "Единая Россия" Андрея Артюхова, – замечательный, яркий, жизнерадостный человек.

"На протяжении своего творческого пути она делится любовью, талантом и жизнелюбием с окружающими, а своим уникальным опытом – с молодым поколением артистов, - отметил он, поздравляя юбиляра. - В Тюменской области прошел яркий, насыщенный фестиваль народной музыки, который собрал гармонистов со всех уголков нашего региона. Вклад Лилии Васильевны в проведение этого фестиваля очень значим. В этом году фестиваль пройдет в рамках всего Уральского федерального округа. Уверен, Лилия Дёмина вновь активно включится в фестивальную работу, и сделает все возможное, чтобы тюменские гармонисты прекрасно выступили".