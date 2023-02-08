Имя участника СВО Григория Турубарова могут присвоить одной из улиц Тюмени

| Фото: департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени | Фото: департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени

Имя участника СВО, гвардии капитана подразделения специального назначения воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ Григория Турубарова могут присвоить одной из улиц Тюмени.

С соответствующим предложением в городскую администрацию обратилось Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Речь идет о безымянной улице на территории планировочного района № 19 "Плехановский", сообщает городской департамент земельных отношений и градостроительства.

Григорий Константинович Турубаров получил смертельное ранение в ходе боя с националистами, выполняя свой служебный долг по защите жителей Донбасса. Награжден орденом Мужества за образцовое выполнение воинского долга, проявленные при этом героизм и мужество (посмертно).

Голосование по присвоению улице имени Григория Турубарова продлится до 15 февраля. Выразить свое мнение можно по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331), по тел. 51-00-94 и по e-mail: SomovaSM @tyumen-city.ru.

С предложением можно ознакомиться, нажав "скачать файл".