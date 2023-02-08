Реализацию грантовых проектов оценят жители Тюменской области

| Фото: проект "Мультстудия" киностудии детско-юношеского творчества "Позитив" г. Ишим | Фото: проект "Мультстудия" киностудии детско-юношеского творчества "Позитив" г. Ишим

43 проекта-получателя гранта губернатора впервые смогут оценить жители Тюменской области. Проекты были реализованы за счет средств областного бюджета по итогам конкурса в 2021 году, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По итогам оценивания инициативы разделят на три группы: "успешно", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Из числа успешных сформируют топ-10 лучших проектов. Организации отметят дипломами.

Тюменцы смогут оценить проекты с 9 февраля. Голосование продлится до 12 марта 2023 года. Поделиться мнением можно по ссылке. Необходимо зарегистрироваться на портале, ознакомиться с приказами, итоговыми таблицами, презентациями проектов. Затем принять решение и проголосовать за проект по трехбалльной шкале.