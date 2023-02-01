Произведения Генделя и Уорлока исполнит тюменская "Камерата Сибири" 20 февраля

Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение

Произведения крупнейших английских композиторов: Г. Пёрселла, Г.Ф. Генделя, Р. Воан-Уильямса, П. Уорлока, Г. Холста, Э. Элгара, Б. Бриттена исполнит оркестр "Камерата Сибири" в тюменской филармонии 20 февраля в 19 часов. В программе - шедевры, написанные непосредственно для струнного оркестра, красивейшие арии и, конечно, знаменитые "Зелёные рукава", сообщают организаторы.

"После Пёрселла и Генделя до самого конца 19 века в Англии были прекрасные музыкальные теоретики, мастера, исполнители, но не композиторы. Англия за это время стала хоровой державой и одним из центров культурной жизни Европы, но музыкантов, способных создать национальную композиторскую школу, не было. Кстати, один из крупнейших композиторов Англии - Гендель - уроженец Германии. Хотя его небезосновательно считают "своим" композитором не только Англия, но даже Италия",- говорят музыканты.

С конца 19 века в Англии начинается музыкальное возрождение, подарившее миру таких композиторов, как Э. Элгар, Б. Бриттен, Г. Холст, Р. Воан-Уильямс, П. Уорлок, Ф. Бридж, У. Уолтон и многие другие.

Билеты на концерт сайте филармонии по ссылке.