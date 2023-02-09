Тюменский технопарк вошел в тройку лучших в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский технопарк попал в топ-3 технопарков России. Лучшие региональные площадки для развития технологического предпринимательства наградили на конференции Skolkovo Regions в Москве 9 февраля, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

24 региональных оператора "Сколково" оценили по трем критериям: число резидентов фонда в регионе, объем инвестиций и патентов и количество мероприятий.

Наряду с Западно-Сибирским инновационным центром Тюменской области в тройку лидеров вошли "Жигулевская долина" в Самарской области и технопарк "Анкудиновка" в Нижегородской области.