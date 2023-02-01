"ЗапСибНефтехим" наградили за вклад в развитие детско-юношеского спорта Тобольска

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Специальным призом "Меценат года" за вклад в развитие детско-юношеского спорта по результатам городского конкурса "Спортивная элита 2022" отмечено тобольское предприятие "СИБУРа" — ООО "ЗапСибНефтехим".

"СИБУР", по словам главы Тобольска Максима Афанасьева, поддерживала и поддерживает город не только через программы "Тобольск 2020" и "Тобольск настоящий", но и через "Формулу хороших дел".

"Это говорит о том, что мы все на одной волне и по-настоящему ценим развитие спорта. С каждым годом тоболяков, активно занимающихся спортом, становится все больше. Для этого мы модернизируем и создаем спортивную инфраструктуру", - отметил он.

Глава города привел в пример открытые и реконструированные в недавнем времени спортивные объекты Тобольска: центр зимних видов спорта, спорткомплекс "Молодость", бассейн "Чемпион", дворец спорта "Кристалл". А в 2023 году состоится еще одно знаковое для всех любителей физкультуры событие — открытие Центра гимнастики.

"Есть и менее масштабные, но не менее важные проекты, - подчеркнул Максим Афанасьев. – Мы завершили модернизацию бассейнов в детских садах. Сейчас на очереди модернизация пришкольных территорий. В 2022 году первым таким примером стала школа № 12, в этом году не менее интересный проект — школа № 16".

Начальник управления "ЗапСибНефтехима" по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов Елена Бельская вручила награды лауреатам и победителям "Спортивной элиты" в трех номинациях: "Лучший тренер по олимпийским видам спорта", "Лучший тренер по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр", "Лучший тренер "Спортивная надежда".

В 2022 году правительство Тюменской области, администрация Тобольска и СИБУР заключили соглашение о реализации программы развития городской среды "Тобольск настоящий". Программа, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима", стала логическим продолжением "Тобольска 2020", и рассчитана на срок до 2030 года. Она включает ремонт или постройку 51 объекта. В их числе парки и скверы, объекты исторического и культурного наследия, спортивные сооружения.