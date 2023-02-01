В Омутинском филиале центральной райбольницы заменят инженерные сети

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Инженерные сети, стеновые и напольные покрытия, двери заменят в филиале областной больницы № 11 Омутинская ЦРБ в ближайшее время. Сейчас на 97 % сделан демонтаж. В подвальном помещении залили полы и заштукатурили стены.

На первом этаже сделали цементно-песчаную стяжку, заложили и расширили дверные проемы, установили оконные блоки, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Важные этапы ремонта - обшивка фасада, утепление и ремонт кровли. Всего капитально отремонтируют почти 1 тыс. кв. м помещений больницы.

"После завершения строительных работ, которые согласно контракту, продлятся до конца сентября 2023 года, будут созданы современные, комфортные условия для оказания медицинской помощи жителям Омутинского района. Расширение коридоров позволит облегчить транспортировку тяжелобольных. Создание удобных зон ожидания сделает пребывание в лечебном учреждении комфортным, - рассказал заведующий Омутинским филиалом Александр Помешкин. - Полностью будет переоборудован пищеблок - это новые возможности в лечебном питании, как важном факторе выздоровления".

Капитальный ремонт реализуется в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".