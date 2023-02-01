В Тобольске откроют выставку незаконченных работ "Недострой"
| Фото: Тобольский драматический театр (архив)
Групповая художественная выставка незаконченных работ "Недострой" откроется в мультицентре "Моя территория" в Тобольске 12 февраля в 14 часов. Каждый экспонат в полуготовом виде и несет свою философию, отмечают организаторы.
Сообщается, что "Недострой" напомнит, как важно не обращать внимание на суету и жить в настоящем. Поможет пересмотреть приоритеты и задуматься, что делать с начатым: оставить все, как есть, довести до финала или отказаться от идеи.
Также на событии выступит музыкальная группа MCNab.
Вход свободный.