Тюменцы метают гранаты на военно-патриотической игре "Зарница" в парке "Алебашево"

| Фото: из сообщества "ТГДОО «Республика неугомонных» во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "ТГДОО «Республика неугомонных» во ВКонтакте (архив)

Около ста тюменцев приняли участие в военно-патриотической игре "Зарница", которая проходит в парке "Алебашево" по 28 февраля. "Бойцы" проходят полосы препятствий, стреляют из пневматических винтовок, метают гранаты.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель городской детской общественной организации "Республика неугомонных" Наталья Швецова, игра пользуется популярностью среди горожан. Пустых дат на сегодняшний день практически не осталось.

"Это мероприятие организуем каждый год. Участие принимают как школьники, так и взрослые. Мы выдаем им пиксельный камуфляж и начинаем курс молодого бойца. Участники проходят полосу препятствий, учатся стрелять по мишеням из винтовки, метать гранаты. После уже начинается сама игра", — рассказала Наталья Швецова.

В ходе игры, продолжительность которой составляет два часа, участники получают задание по радиостанции. Происходят встреча с врагом, минирование поля, спасение раненого. В конце военно-патриотической игры "бойцов" угощают гречкой с тушенкой из полевой кухни.

Уже в начале апреля городская детская общественная организация "Республика неугомонных" совместно с областным поисковым центром организует сити-квест "В тылу ковалась Победа". Ожидается, что в нем примут участие все школы города. Команда будет выдвинута от каждого общеобразовательного учреждения.

Инна Пахомова