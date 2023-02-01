Аграрии Тюменской области в 2022 году добились рекордных показателей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2022 год, по оценке специалистов, можно назвать одним из самых урожайных в истории тюменского земледелия. Валовой сбор зерна в первоначально оприходованном весе составил более 2 млн тонн при урожайности 29 ц/га.

"После обработки и сушки зерна окончательные данные оказались чуть менее 1 млн 900 тонн, - сообщил заместитель губернатора Владимир Чейметов. – Мы немного не дотянули до рекорда Тюменской области 2011 года. В целом тюменские аграрии с честью справились с поставленными задачами".

Абсолютный рекорд урожайности установили тюменские овощеводы. Овощей открытого грунта собрано 522 ц/га. Валовой сбор составил больше 55 тыс. 300 тонн. Второй год эффективную работу показывает и отрасль картофелеводства. Валовое производство составило более 230 тыс. тонн "второго хлеба".

Ряд муниципальных районов, сельхозпредприятий установили свои внутренние рекорды. В частности, у "Агрофирмы "КРиММ" был рекорд 106 тыс. тонн картофеля, в этом году - 125 тыс. тонн. "Это серьезное производство, которое вкупе с переработкой позволяет сохранить статус лидера на российском производстве семян картофеля класса "Элита", - отметил Владимир Чейметов.

В 2023 году Тюменская область планирует увеличить объем посевных площадей почти на 6 тыс. га.

В целом в Уральском федеральном округе, по данным Росстата, объем сельхозпроизводства по итогам 2022 года вырос практически на 17% по сравнению с 2021 годом и составил 481 млрд рублей.

"Прошлый год был для аграриев Уральского федерального округа и всей страны очень напряженным, - рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. - Работать пришлось в сложных экономических условиях. Но антикризисные меры, своевременно принятые федеральным правительством, укрепили отрасль, позволили оперативно решать вопросы поставок техники и запчастей, средств защиты растений. Агропромышленный комплекс со всеми сложностями справился и адаптировался к новым реалиям. Слаженная работа способствовала рекордному урожаю. Сейчас перед аграриями стоит задача сохранить положительную динамику и продолжать насыщать внутренний рынок продовольствием".

Позитивную динамику, сообщает пресс-служба полпредства, продемонстрировало растениеводство, где урожай ряда агрокультур стал рекордным. Индекс производства продукции растениеводства по итогам года составил 142% к 2021 году. Валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на 90%, овощей - на 5%, картофеля – на 3%.

По продукции животноводства индекс составил – 99%. Снизилось на 13% производство яиц. Производство молока, скота и птицы осталось на прежнем уровне.