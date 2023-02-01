В Тобольском районе для поддержки сельских кооперативов приобретут молоковозы и охладители

| Фото: t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

Новый молоковоз, 11 охладителей и семь анализаторов молока приобретут в Тобольском районе для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2023 г. Оборудование закупят при поддержке правительства Тюменской области.

Об этом глава района Леонид Митрюшкин написал в своих соцсетях.

"Это поможет организовать сбор качественного сырья от населения Тобольского района для дальнейшей транспортировки на молокоперерабатывающие предприятия региона. Сегодня жители девяносто семи наших сёл и деревень сдают молоко кооперативам, в среднем - сто сорок тонн в год. Для удобства владельцев личных хозяйств и ферм организуем в сельских поселениях пункты сбора с охладителями. Люди смогут привозить сюда излишки молока", - рассказал он.

В частных подворьях, крестьянско-фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях Тобольского района содержат более 3 тыс. голов крупного рогатого скота. Поголовье постепенно растет. По итогам 2022 года приплод составил 581 голову, на сто коров - 64 телёнка. Это заметно выше показателей предыдущих лет, отметил глава Тобольского района.

Производство молока увеличилось - 573 тонны в 2022 году, на фуражную корову пришлось 3 тыс. 393 кг молока.