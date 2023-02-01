В Тюмени почтили память не вернувшихся с афганской войны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

34 года назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Об этом на митинге по случаю годовщины напомнил заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин.

"Существуют разные мнения о причинах и последствиях этой войны, - отметил он. - Но все сходятся в одном: советские солдаты и офицеры с честью выполнили поставленную задачу по защите границы и помощи соседним государствам".

Герой Российской Федерации Владимир Шарпатов призвал собравшихся вспомнить в этот день всех тех, кто не вернулся на Родину. По его словам, на примере воинов-афганцев мы видим сегодня, что наша армия сильна и непобедима.

"В этот день мы даем себе обязательство - всегда помнить подвиг тех, кого больше нет с нами. Областной совет ветеранов вместе с вами, вместе мы - сила", - уверен депутат Тюменской городской думы Степан Киричук.

Участники митинга в память о бескорыстном подвиге воинов-афганцев возложили цветы к мемориальному комплексу в сквере на площади Губкина.

Напомним, что улица в районе Лесобазы в Тюмени была названа в честь героя Афганской войны Сергея Свиридова. Участник боевых действий в Афганистане погиб на поле боя, награжден за мужество и отвагу орденом Красной Звезды посмертно.

Николай Ступников