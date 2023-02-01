Меры поддержки бизнеса обсудили активистки "Женского движения Единой России" в Тюмени

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Меры поддержки бизнеса в Тюменской области обсудили участницы "Женского движения Единой России" на заседании круглого стола "Предпринимательство в период СВО", сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Как подчеркнула заместитель регионального координатора, председатель комитета по соцполитике областной думы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова, "Женское движение Единой России" постарается помочь каждой найти выход из затруднительной ситуации".

"Случилось так, что на женские плечи легло большинство вопросов в сфере бизнеса, которыми раньше занимались исключительно мужчины, – подчеркнула депутат. – Сегодня мы собрались, чтобы обсудить пути решения, выслушать предложения и узнать о проблемах, возникающих сейчас перед женщиной-предпринимателем".

По словам руководителя центра "Мой бизнес" Ильяны Багишевой, главная задача их центра – помощь действующим и начинающим предпринимателям.

"Мой бизнес" помогает абсолютно бесплатно, - рассказала она. - Обратиться к ним может любой желающий по оформлению самозанятости, масштабированию бизнеса, правилам получения льгот и другим вопросам", - рассказала она.

Директор областного департамента экономики Максим Скворцов сообщил, что в 2022 году в Тюменской области на предоставление бизнесу льготных займов был капитализирован фонд целевых займов для поддержки предпринимателей на 700 млн рублей, предоставлено 19 целевых займов на 732,5 млн рублей.

"В рамках реализации механизма предоставления гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено 213 поручительств на 837 млн рублей. Это позволило получить предпринимателям кредитов более чем на 3 млрд", - сказал он.

Предприниматель из Заводоуковска, заместитель директора ООО "Тобол", Наталья Пономарева поделилась, что зачастую у многих женщин-предпринимательниц возникают вопросы, касающиеся финансовой грамотности, законодательства. "Хорошо, что существуют такие мероприятия, которые повышают уровень нашего бизнеса", - отметила она.

Напомним, проект "Женское движение Единой России" начал свою работу в Тюменской области в январе 2023 года. В общественный совет вошли 13 женщин.