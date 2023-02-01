Более 60 спортсменов приедут на всероссийские соревнования по альпинизму в Тюмень

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Чемпионат России и V этап кубка России по альпинизму стартует в Тюмени 17 февраля. В течение трех дней спортсмены проявят себя в дисциплинах "ледолазание – скорость" и "ледолазание – трудность", сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

За победу поборются 63 спортсмена из Тюменской, Томской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Приморского края. Тюменскую область представят Александр Рябков, Иван Моисеев, Александр Мочалов и заслуженный мастер спорта Николай Кузовлев.

Состязания пройдут в центре туризма и краеведения дворца творчества и спорта "Пионер". Оба старта включают в себя квалификационные лазания и начнутся 17 февраля в 10 часов. На следующий день участники приступят к испытаниям в 9 часов. На 14 часов запланирована церемония открытия чемпионата России и V этапа кубка России по альпинизму.

19 февраля ледолазы выйдут на старт в 9 утра. Церемония награждения состоится в 13 часов.

"Тюмень не в первый раз принимает подобные старты. В этом году мы увеличили нагрузку. Теперь каждый спортсмен преодолеет по четыре трассы на "трудность". В этот раз трассы ставили и апробировали квалифицированные специалисты из Москвы и Тюмени, которые имеют международную сертификацию. Благодаря этому улучшилось их качество, а состязания стали более зрелищными", - поделился президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.