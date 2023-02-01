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Мастер-класс по скандинавской ходьбе проведут для всех желающих в экопарке "Затюменский"

Спорт, 16:20 17 февраля 2023

пресс-служба дворцы творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба дворцы творчества и спорта "Пионер"

Тюменцев приглашают на бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе, который пройдет в экопарке "Затюменский" 18 февраля. Ознакомительное занятие проведет руководитель проектов центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" Борис Воронцов, сообщает пресс-служба учреждения.

Ведущий продемонстрирует технику северной ходьбы, расскажет о снаряжении и экипировке, поможет рассчитать интенсивность тренировок, расскажет о видах спорта, которые представлены в Тюмени. Необходимый инвентарь выдадут на месте сбора.

Встреча пройдет на втором этаже лыжной базы по адресу ул. Аккумуляторная, 15. Начало - в 10 часов. Вход свободный. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-922-004-90-57.

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# скандинавская ходьба , экопарк Затюменский

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