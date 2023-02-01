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Тюменцы могут поддержать ветеранов пожертвованиями на счет "Победа"

Общество, 17:28 19 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддержать ветеранов взносами на благотворительный счет "Победа" могут жители Тюмени в канун Дня защитника Отечества. Аккумулированные пожертвования направляются на покупку необходимых вещей, продуктов питания, предметов обихода, бытовой техники.

Сбор средств на благотворительный счет ведется в постоянном режиме. Перевод могут сделать организации, сообщества, частные лица. Полученные средства отправляют нуждающимся.

Подробнее о помощи можно узнать по телефонам: 46-67-46, 29-76-47 и 46-23-58.

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# благотворительность , ветераны , счет Победа

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