Тюменцы могут поддержать ветеранов пожертвованиями на счет "Победа"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддержать ветеранов взносами на благотворительный счет "Победа" могут жители Тюмени в канун Дня защитника Отечества. Аккумулированные пожертвования направляются на покупку необходимых вещей, продуктов питания, предметов обихода, бытовой техники.

Сбор средств на благотворительный счет ведется в постоянном режиме. Перевод могут сделать организации, сообщества, частные лица. Полученные средства отправляют нуждающимся.

Подробнее о помощи можно узнать по телефонам: 46-67-46, 29-76-47 и 46-23-58.