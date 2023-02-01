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34 спортсмена Тюменской области приняли участие в региональном чемпионате по автоспорту

Спорт, 19:46 20 февраля 2023

тюменская региональная федерация автомобильного спорта | Фото: тюменская региональная федерация автомобильного спорта

34 спортсмена из Тюмени, Ишима и Ярковского района приняли участие в чемпионате Тюменской области по автомобильному спорту. Соревнования проходили в Тюмени в четыре этапа – два в январе и два в феврале, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Водители соревновались в пяти квалификациях: "1400", "1600", "2000", "Свободный" и "Абсолют". В командном зачете победителями стали тюменские гонщики. Сборная "Vipro-Servise" заняла первое место, на втором оказалась команда "Ext_drive72", третьими стал клуб "Глушитель".

Добавим, следующие соревнования по автоспорту пройдут летом. Спортсмены встретятся на турнире "Асфальтовый спринт".

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# автогонки , автоспорт

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