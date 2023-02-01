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Сотрудники ФСБ пресекли попытку диверсии на железной дороге в Тюменской области

Происшествия, 16:30 22 февраля 2023

РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области предотвратили диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры.

Жителя Нижневартовска оперативники РУФСБ задержали с поличным на участке Свердловской железной дороги, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, задержанный гражданин РФ, являясь идейным противником проведения специальной военной операции на Украине, запланировал совершение поджогов и иных действий, направленных на вывод из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

"Мужчина приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на заранее определенный им участок Свердловской железной дороги, где был задержан с поличным оперативниками РУФСБ", - отмечено в сообщении.

Нанесения ущерба объектам железнодорожной инфраструктуры не допущено.

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Следственный отдел РУФСБ России по Тюменской области возбудил и расследет уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на совершение диверсии). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Официальный представитель РУФСБ России по Тюменской области Екатерина Суворова

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# диверсия , РУФСБ России по Тюменской области

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