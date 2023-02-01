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Тюменские школьники разработали автономный переход для автомобилей и инвалидных колясок

Общество, 17:24 22 февраля 2023

vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

Автономный переход с датчиками присутствия внутри для включения света с определением габаритов автомобилей, а также траволаторами для эффективного передвижения инвалидов и мам с колясками разработали ученики Физико-математической школы Тюменской области Александр Руснак, Сергей Шилоносов, Арсений Тоболкин и Илья Кононов.

Свой проект "Переход будущего" они представили на региональном отборочном чемпионате по робототехнике в лиге "Решений" возрастной категории 10-16 лет. Инновационный проект признан победителем чемпионата, сообщает ФМШ Тюменской области.

"Главной особенностью данного перехода стало автономное питание с использованием возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнце и пьезоэлементы", - уточнили юные робототехники.

Всего в чемпионате по робототехнике приняли рекордное количество участников – 255 ребят от 4 до 18 лет из Тюмени, Тобольска, из Голышмановского и Заводоуковского городских округов.

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# робототехника , ФМШ Тюменской области

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