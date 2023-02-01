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Игрушки, канцелярию, одежду и обувь отправили тюменцы детям Донбасса

Общество, 16:39 22 февраля 2023

пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Благотворительные посылки для детей Донбасса горожане собирают в социальном вещевом обменнике "Тюменская Дармарка". Уже отправлен гуманитарный груз – около 40 кг игрушек, канцелярии, одежды, обуви и прочих необходимых вещей, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Также "Тюменская Дармарка" организует благотворительный сбор для военных госпиталей. Как рассказала руководитель проекта Татьяна Филина, в обменнике с радостью примут бинты, влажные и марлевые салфетки, впитывающие пеленки, памперсы взрослые, витамины, антибиотики, стерильные перчатки, шприцы, жгуты, вату и многое другое.

Приносить помощь можно по будням с 10 до 15 часов в бесплатный магазин-обменник "Тюменской Дармарки", который работает в городском общественном центре "Дом НКО" по адресу ул. Ямская, 71а.

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# гуманитарная помощь

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