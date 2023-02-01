Бассейн на пятом этаже появится в центре Тюмени

| Фото: Тюменский ЦУМ во ВКонтакте | Фото: Тюменский ЦУМ во ВКонтакте

Новый бассейн появится в Тюмени. Необычность проекта в том, что он расположится на уровне пятого-шестого этажа, над парковкой, которая сейчас примыкает к зданию Тюменского ЦУМа.

Бассейн будет составной частью одного из самых известных в стране спортивных клубов World Class, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

"Такая идея потребовала новых для нас инженерных решений, начиная с усиления несущих конструкций и заканчивая сетями для снабжения всего сооружения большим объёмом воды. На сегодня у нас самый важный этап стройки - создание каркаса, на котором все будет держаться, - отметил заместитель генерального директора ЦУМа по строительству Андрей Глазунов. - Нужно с запасом учесть все нагрузки, чтобы эксплуатировать здание и получить в скором будущем один из лучших спортивных объектов в городе".

Оздоровительный комплекс расположится в новом многофункциональном центре, который сейчас возводится рядом с ЦУМом.