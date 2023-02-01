"Битва блинопеков" и перформансы: Масленицу широко отметят в Ялуторовске 26 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Битва блинопеков" на двух огромных сковородах, театрализованное шествие, старинные игры, фольклорные перформансы и сожжение гигантского чучела Масленицы ждут жителей и гостей Ялуторовска 26 февраля.

Аналогов гастрономическому шоу "Битва блинопеков" в мире нет, отмечает специалист комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Татьяна Бурлакова. Активность предполагает соревнование двух команды, в распоряжении каждой из которых огромная сковорода. "Причем они не просто выпекают блины, но и стараются как-то выделиться. Одни прибегают к рецепту XVI века. Другие замешивают тесто для пряничного блина", – отметила Татьяна Бурлакова.

Традиция печь блины уходит корнями в глубокую древность. В Сибири Масленицу стали проводить более 400 лет назад, сказала специалист комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска. "Как и по всей России Масленица полюбилась сибирякам. Сегодня можно смело сказать, что Сибирь славится не только своими морозами, но и широкой разгульной Масленицей. Наверно, в Ялуторовске этому празднику придают большое значение не случайно. Слава об этом городе гремит как о блинной столице", – добавила она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Блины на Масленицу пекут не просто так. Как сказала Татьяна Бурлакова, это символ солнца, согревающий все живое на земле. Суть праздника состоит в том, чтобы проводить суровую, холодную зиму, и встретить весну, символизирующую радость, свет и пробуждение природы.

В старину в Сибири делали пшеничные и гречишные блины. Лично сама Татьяна Бурлакова предпочитает готовить блины с использованием гречишной муки. Многие ялуторовчане, по ее словам, знают много рецептов блинов. Так, в 2022 году в городе был объявлен конкурс на лучший семейный рецепт. Тогда жители Ялуторовска представили блины с тертым яблоком, из черемуховой, конопляной и ржаной муки.

Конечно, Ялуторовск прославился своими трехметровыми блинами. За тем, как их пытались перевернуть без изъяна, следила вся страна. Это удалось сделать в 2022 году, интерес туристов к событию после этого меньше не стал.

"Трехметровые блины начали выпекать с 2006 года. Мы сразу поняли, чтобы привлечь сюда туристов, сделать праздник незабываемым и отличным от событий в других городах, должны чем-то выделиться. Трехметровый блин – это нечто привлекательное. Мы установили уже два рекорда. Во-первых, мы зарегистрировали самую большую в стране сковороду. А в прошлом году установили наш самый главный рекорд – выпекли блин размером два метра 95 сантиметров. Оба достижения вошли в книгу рекордов России", – поделилась Татьяна Бурлакова.

Напомним, в 2023 году ялуторовская Масленица пройдет в поддержку СВО. Заработанные средства направят в фонд поддержки мобилизованных жителей города Ялуторовска и их семей. С расписанием можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин