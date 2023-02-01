Тюменские автоинспекторы контролируют безопасность на федеральных трассах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ГИБДД взяли под особый контроль федеральные автодороги, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. В первую очередь контролируется соблюдение ПДД на участках, где идет реконструкция дорог и дорожный ремонт.

Водителей предупреждают об опасных участках на трассах и необходимости выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Особенно много участков дорожного ремонта на федеральной автодороге Тюмень-Омск.

В ГИБДД региона обеспокоены увеличением ДТП с летальным исходов на федеральных автодорогах. По радиостанциям гражданского диапазона водителей призывают совершать меньше опасных маневров в пути, связанных с выездом на встречную полосу и обгоном.

С начала 2023 года в Тюменской области произошло 295 ДТП, в них погиб 31 человек, 409 человек ранены. Большинство погибших, 23 человека – на федеральных трассах.