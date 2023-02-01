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Жителям частного сектора поселка Богандинский напомнили о профилактике пожаров

Общество, 17:52 26 февраля 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Мероприятия по информированию жителей о соблюдении требований пожарной безопасности проходят в Тюменском районе, сообщает региональное управление МЧС России.

Очередной рейд прошел совместно со специалистами центра социального обслуживания населения в частном секторе пос. Богандинский.

Представители МЧС России напомнили домовладельцам основные правила безопасности при использовании печного отопления и электрических обогревателей, проинформировали о преимуществах пожарного извещателя.

Инспекторы напомнили также, что важно соблюдать меры пожарной безопасности на участках и придомовых территориях, своевременно убирать горючий мусор.

В связи с высокой плотностью деревянной застройки пожар в одном жилом доме может перекинуться на расположенные рядом деревянные строения и жилые дома.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , профилактика пожаров

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